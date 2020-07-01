نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة الرياض: القبض على 6 وافدين ارتكبوا 55 حادثة سرقة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1410
شرطة الرياض: القبض على 6 وافدين ارتكبوا 55 حادثة سرقة

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء ، من القبض على ستة وافدين ارتكبوا (55) حادثة سرقة.

ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة وافدين (باكستانيي الجنسية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (55) حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية من محطات الكهرباء، ومواقع تحت الإنشاء في عدد من أحياء مدينة الرياض شملت (الفيصلية - الصحافة - الياسمين - القيروان - الرحمانية - العقيق - الملقا).

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

منجاوي
حلات من رفع مخدتك في الحمام اللي تصورين فيه
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه ياتوكتوك .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الله يرزقه كل خـــير .
عبده
والله انه احسن من دخانكم المخيس

أخر الأخبار

انضمام أمين بخاري إلى نادي النصر رسميًا
انضمام أمين بخاري إلى نادي النصر رسميًا
Time منذ 6 دقائق Views 1177
تجارة بيشة تنفذ 239 جولة رقابية وتضبط 51 مخالفة
تجارة بيشة تنفذ 239 جولة رقابية وتضبط 51 مخالفة
Time منذ 15 دقيقة Views 1258
المالكي يُشارك في تدريبات الاتحاد للمرة الأولى بعد غياب
المالكي يُشارك في تدريبات الاتحاد للمرة الأولى بعد غياب
Time منذ 19 دقيقة Views 1263
الرياض تسجل 401 إصابة جديدة بكورونا
الرياض تسجل 401 إصابة جديدة بكورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 1336
نادي النصر الكويتي يفسخ تعاقده مع تيسير الجاسم
نادي النصر الكويتي يفسخ تعاقده مع تيسير الجاسم
Time منذ 19 دقيقة Views 1427
شاهد حياة الفهد منذ 45 عام
شاهد حياة الفهد منذ 45 عام
Time منذ 22 دقيقة Views 1300
«غرفة الرياض» توضح العقود التي لا تنطبق عليها ضريبة الـ15%
«غرفة الرياض» توضح العقود التي لا تنطبق عليها ضريبة الـ15%
Time منذ 24 دقيقة Views 1428
شاهد.. طفل يستغل الإجازة لبيع الفواكه والخضروات أمام منزله
شاهد.. طفل يستغل الإجازة لبيع الفواكه والخضروات أمام منزله
Time منذ 27 دقيقة Views 1521
اللواء القبيبان: "الفترة القادمة سيتم إصدار قرار عن إيران بشأن الأسلحة" (فيديو)
اللواء القبيبان: "الفترة القادمة سيتم إصدار قرار عن إيران بشأن الأسلحة" (فيديو)
Time منذ 27 دقيقة Views 1449
شرطة الرياض: القبض على 6 وافدين ارتكبوا 55 حادثة سرقة
شرطة الرياض: القبض على 6 وافدين ارتكبوا 55 حادثة سرقة
Time منذ 29 دقيقة Views 1410