نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. إزالة 25 سيارة تالفة من شوارع بحر أبو سكينة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1407
Comment 1
بالصور.. إزالة 25 سيارة تالفة من شوارع بحر أبو سكينة

إبراهيم عسيري (صدى):
أزالت بلدية بحر أبو سكينة 25 سيارة تالفة من شوارع المركز مؤخرا، وذلك ضمن حملتها لإزالة المخالفات ومعالجة التشوه البصري في المركز حفاظا على الصحة العامة ونظافة الاحياء .

وأكد رئيس بلدية بحر أبو سكينة المهندس / نايف الغامدي أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات ولما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات، مشددا على أصحاب المركبات رفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم وإلا سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين.

مشيرا إلى أن لائحة ترك السيارات أو الآليات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة طويلة تعرض صاحبها للغرامة ، وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه، وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر.

وأوضح أن مسؤولية البلدية تنحصر في رفع السيارات التالفة فقط، وهي المركبات أو الهياكل غير الصالحة للاستخدام، مبينا أن السيارات المهملة والمتروكة يتم رفعها عن طريق الجهات المعنية مضيفا: ان البلدية مستمرة في معالجة ما يقع تحت مسؤوليتها وفق الضوابط والأحكام، وتحرص على ذلك لما تشكله تلك المركبات من خطر على البيئة وتشويه المنظر العام.

ولفت المهندس الغامدي إلى ان الحملة التي انطلقت مؤخرا في بحر أبو سكينة وبمشاركة عدد من الجهات المساندة تهدف الى توفير بيئة صحية سليمة بالإضافة للعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة،

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

منجاوي
حلات من رفع مخدتك في الحمام اللي تصورين فيه
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه ياتوكتوك .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الله يرزقه كل خـــير .
عبده
والله انه احسن من دخانكم المخيس

أخر الأخبار

انضمام أمين بخاري إلى نادي النصر رسميًا
انضمام أمين بخاري إلى نادي النصر رسميًا
Time منذ 6 دقائق Views 1162
تجارة بيشة تنفذ 239 جولة رقابية وتضبط 51 مخالفة
تجارة بيشة تنفذ 239 جولة رقابية وتضبط 51 مخالفة
Time منذ 15 دقيقة Views 1255
المالكي يُشارك في تدريبات الاتحاد للمرة الأولى بعد غياب
المالكي يُشارك في تدريبات الاتحاد للمرة الأولى بعد غياب
Time منذ 19 دقيقة Views 1259
الرياض تسجل 401 إصابة جديدة بكورونا
الرياض تسجل 401 إصابة جديدة بكورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 1329
نادي النصر الكويتي يفسخ تعاقده مع تيسير الجاسم
نادي النصر الكويتي يفسخ تعاقده مع تيسير الجاسم
Time منذ 19 دقيقة Views 1421
شاهد حياة الفهد منذ 45 عام
شاهد حياة الفهد منذ 45 عام
Time منذ 21 دقيقة Views 1296
«غرفة الرياض» توضح العقود التي لا تنطبق عليها ضريبة الـ15%
«غرفة الرياض» توضح العقود التي لا تنطبق عليها ضريبة الـ15%
Time منذ 23 دقيقة Views 1427
شاهد.. طفل يستغل الإجازة لبيع الفواكه والخضروات أمام منزله
شاهد.. طفل يستغل الإجازة لبيع الفواكه والخضروات أمام منزله
Time منذ 27 دقيقة Views 1511
اللواء القبيبان: "الفترة القادمة سيتم إصدار قرار عن إيران بشأن الأسلحة" (فيديو)
اللواء القبيبان: "الفترة القادمة سيتم إصدار قرار عن إيران بشأن الأسلحة" (فيديو)
Time منذ 27 دقيقة Views 1449
شرطة الرياض: القبض على 6 وافدين ارتكبوا 55 حادثة سرقة
شرطة الرياض: القبض على 6 وافدين ارتكبوا 55 حادثة سرقة
Time منذ 29 دقيقة Views 1405