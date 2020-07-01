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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 59 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا ب 29.24 نقطة ليقفل عند مستوى 7253.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 222 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سليمان الحبيب، وتكوين، والوطنية للتعليم، والمواساة، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الحكير، والمجموعة السعودية، ووفرة، وبحر العرب، وعطاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.30% و 4.23%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، وتكوين، وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، وسليمان الحبيب، والإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا ب 175.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7841.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142 ألف سهم تقاسمتها 759 صفقة.

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أحدث التعليقات

منجاوي
حلات من رفع مخدتك في الحمام اللي تصورين فيه
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه ياتوكتوك .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الله يرزقه كل خـــير .
عبده
والله انه احسن من دخانكم المخيس

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