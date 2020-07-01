القبض على فتاة "تيك توك" جديدة في كافيه يملكه نجل مطرب شهير

القاهرة (صدى):
أطاحت الشرطة المصرية بفتاة "تيك توك " جديدة اليوم الأربعاء بتهمة تقديم محتوى يحرض على الفسق على صفحة موقع التواصل الإجتماعي .
وكشفت مصادر انه تم القبض على الفتاه ، شهرتها " ريناد عماد " اثناء تواجدها في كافيه يملكه نجل مطرب شهير – لم يتم الكشف عن اسمه – في الدقي بالجيزة .
وسيتم عرض المتهمة على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات لإرتكاب جريمة تخالف المبادئ والقيم .
وكانت الشرطة المصرية قد قبضت على فتاتين لنفس السلوك على التطبيق نفسه وتم حبس فتاه فيما تم إيداع الأخرى في دور إعادة التأهيل النفسي والإجتماعي .