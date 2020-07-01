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القبض على فتاة "تيك توك" جديدة في كافيه يملكه نجل مطرب شهير

Time منذ يوم
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القبض على فتاة "تيك توك" جديدة في كافيه يملكه نجل مطرب شهير

القاهرة (صدى):
أطاحت الشرطة المصرية بفتاة "تيك توك " جديدة اليوم الأربعاء بتهمة تقديم محتوى يحرض على الفسق على صفحة موقع التواصل الإجتماعي .

وكشفت مصادر انه تم القبض على الفتاه ، شهرتها " ريناد عماد " اثناء تواجدها في كافيه يملكه نجل مطرب شهير – لم يتم الكشف عن اسمه – في الدقي بالجيزة .

وسيتم عرض المتهمة على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات لإرتكاب جريمة تخالف المبادئ والقيم .

وكانت الشرطة المصرية قد قبضت على فتاتين لنفس السلوك على التطبيق نفسه وتم حبس فتاه فيما تم إيداع الأخرى في دور إعادة التأهيل النفسي والإجتماعي .

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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