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«الصحة»: تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 194,225 حالة، بينما تم تسجيل 1994 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 132,760 حالة؛ فضلًا عن 49 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1698 حالة.

وقال متحدث وزارة الصحة: " شكرًا لكل من آثر سلامة أحبابه وحصر حضور فرحته على عدد قليل من أفراد عائلته بإلغاء مناسباته الكبرى مع أخذه بكافة التدابير الوقائية " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه ياتوكتوك .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الله يرزقه كل خـــير .
عبده
والله انه احسن من دخانكم المخيس
متولي
اذا خلوه البلديه يكمل يصير خير

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