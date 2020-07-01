اللواء القبيبان: "الفترة القادمة سيتم إصدار قرار عن إيران بشأن الأسلحة" (فيديو)

ماجد القزيز (صدى):
كشف اللواء محمد القبيبان، أن إحباط وصول الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية جهود يجب أن يعرفها العالم، مؤكدًا أن المملكة تعمل على حفظ أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة "الإخبارية"، أن ما فعلته إيران هو اختراق للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني بنفسه أعلن أنه يدعم الحوثي، متسائلًا: " أين موقف المجتمع الدولي؟ " .
وأردف، أن المجتمع الدولي لابد أن يلعب دورًا مهمًا، مضيفًا أن الفترة القادمة سيتم إصدار قرار عن إيران إما استمرار حظر الأسلحة أو من عدمه، مؤكدًا أن الصين وروسيا لاعبان رئيسيان في هذا الموضوع، ويجب عمل أي شيء لإيقاف المهزلة التي تقوم بها إيران.
وضبطت قوات التحالف، كمبية كبيرة من الأسلحة الإيرانية في قارب قبالة سواحل المهرة اليمنية.
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