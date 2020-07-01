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بالفيديو.. الأهلي المصري ينذر الزمالك رسمياً بسبب شعار نادي القرن

Time منذ 59 دقيقة
Views 1476
بالفيديو.. الأهلي المصري ينذر الزمالك رسمياً بسبب شعار نادي القرن

وكالات (صدى):
اتجه نادي الأهلي المصري الخطوات الرسمية ضد إدارة غريمه نادي الزمالك، بعد خلاف بسبب أزمة الأحق بلقب نادي القرن الأفريقي، حيث أنذر الأول عن طريق محضر لرئيس النادي ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي "شعار النادي" ، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.

وجاء في الإنذار (رقم 13215 قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30-6-2020 ) أنه بتاريخ 22ــ 5ــ2000 منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، والتي إكتسبت حماية قانونية طبقا للقانون المصري.

وأضاف البيان: ”إزاء تهديدات الاتحاد الأفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار (كاف) دون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الأفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31ـ5ـ2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي“.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه ياتوكتوك .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الله يرزقه كل خـــير .
عبده
والله انه احسن من دخانكم المخيس
متولي
اذا خلوه البلديه يكمل يصير خير

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