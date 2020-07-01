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الفيصلي يضم شايع الشراحيلي

Time منذ ساعة
Views 1573
الفيصلي يضم شايع الشراحيلي

طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي الفيصلي، برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج، عن توقيعه رسمياً مع اللاعب '' شايع شراحيلي '' لمدة موسمين .

ويبلغ شايع الشراحيلي 30 عامًا من العمر، وقد صعد في عام 2009 إلى الفريق الأول من شباب نادي النصر.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه ياتوكتوك .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الله يرزقه كل خـــير .
عبده
والله انه احسن من دخانكم المخيس
متولي
اذا خلوه البلديه يكمل يصير خير

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