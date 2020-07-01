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الفيصلي يضم شايع الشراحيلي
منذ ساعة
1573
طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي الفيصلي، برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج، عن توقيعه رسمياً مع اللاعب '' شايع شراحيلي '' لمدة موسمين .
ويبلغ شايع الشراحيلي 30 عامًا من العمر، وقد صعد في عام 2009 إلى الفريق الأول من شباب نادي النصر.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه ياتوكتوك .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الله يرزقه كل خـــير .
عبده
والله انه احسن من دخانكم المخيس
متولي
اذا خلوه البلديه يكمل يصير خير
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