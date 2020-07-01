رامز جلال يسخر من نجل غادة عادل

القاهرة (صدى):
سخر الفنان المصري رامز جلال، من نجل الفنانة غادل عادل، عبدالله مجدي الهواري، بسبب ضخامة حجمه بالمقارنة مع والدته.
ونشر رامز جلال، صورة له مع غادة عادل ونجلها، معلقًا: " تخيلوا لما ده يبقى ابن غادة عادل الصغير أومال الكبير عامل إزاي (بحبك يا بودي) " .
وردت غادة عادل بسخرية على الصورة، قائلة : "رامز جلال نجم اليوتيوب"، في إشارة إلى الأغنية التي كان يطلبها الفنان من ضيوفه في برنامج "رامز مجنون رسمي".
من جانبه، قال عبدالله " بحبك يا رموز والله"، متابعًا في تعليق آخر: "رامز ليه كده يا رامز".