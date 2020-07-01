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الجوازات تطلق خدمة "طلب تقرير مقيم" للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية "مقيم"

Time منذ ساعة
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الجوازات تطلق خدمة "طلب تقرير مقيم" للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية "مقيم"

الرياض (صدى):
أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة " طلب تقرير مقيم " التي توفرها بوابة "مقيم" لخدمات الجوازات الإلكترونية.

وتُمكّن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الطالبة، حيث يحتوي التقرير على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعدّ مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لتوثيقه من إداراتها، ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي (باركود) أو عن طريق بوابة مقيم، علماً أن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار.

وأوضحت الجوازات الخطوات التي تُمكّن صاحب المنشأة من تنفيذ هذه الخدمة ذلك من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في (بوابة مقيم)، والذهاب الى إدارة المقيمين واختيار البحث عن مقيم، بعد ذلك إدخال رقم هوية المقيم أو رقم الجواز، الضغط على عرض ملف المقيم، ومن ثم اختيار خدمة (تقرير مقيم) من قائمة خدمات الجوازات لعرض معلومات التقرير ثم الضغط على الطباعة.

ودعت الجوازات كافة المنشآت إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "مقيم" بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه ياتوكتوك .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الله يرزقه كل خـــير .
عبده
والله انه احسن من دخانكم المخيس
متولي
اذا خلوه البلديه يكمل يصير خير

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