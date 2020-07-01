رئيس الوزراء اللبناني يستنجد بمواطنيه في الخارج

بيروت (صدى):
استنجد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، بمواطنيه المتواجدين في الخارج من أجل إنقاذ بلاده.
وتأتى مناشدات رئيس الوزراء على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة التى يشهدها لبنان في الفترة الأخيرة على إثر الممارسات الإرهابية لحزب الله.
كما أدى احتجاز البنوك المحلية للودائع الدولارية مخاوف الكثيرين الأمر الذى دفع بالمتواجدين في الخارج بالتوقف عن إرسال الأموال إلى لبنان، والإكتفاء بإرسال ما يحتاجه فقط أسرهم.
وناشد "دياب" مواطنيه بالقدوم لبلاده بـ “الدولار”، من أجل المساعدة في إنقاذ الوضع الاقتصادي للبنان.