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رئيس الوزراء اللبناني يستنجد بمواطنيه في الخارج

Time منذ 9 دقائق
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رئيس الوزراء اللبناني يستنجد بمواطنيه في الخارج

بيروت (صدى):
استنجد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، بمواطنيه المتواجدين في الخارج من أجل إنقاذ بلاده.

وتأتى مناشدات رئيس الوزراء على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة التى يشهدها لبنان في الفترة الأخيرة على إثر الممارسات الإرهابية لحزب الله.

كما أدى احتجاز البنوك المحلية للودائع الدولارية مخاوف الكثيرين الأمر الذى دفع بالمتواجدين في الخارج بالتوقف عن إرسال الأموال إلى لبنان، والإكتفاء بإرسال ما يحتاجه فقط أسرهم.

وناشد "دياب" مواطنيه بالقدوم لبلاده بـ “الدولار”، من أجل المساعدة في إنقاذ الوضع الاقتصادي للبنان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ,,
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه ,, .. هذا والله البهيم الاحمق ,,
Fh
سود الله وجهك اكثر من كذا ، انت ماتستحي شايفنا مانفهم ولا انت ماتفهم أصلأ.
مواطن
عشان يبو محمد الناس يتركون الخبال والجنون والبذخ وتصوير الأكل وغيرها من حماقات بعض شعبنا
واحد منصف
ما شاء الله هذه الطوابير عند اغلى الماركات ارخص ساعة رولكس خمسة الف ريال بغير الضريبة ومع الضريبة سبعة عشر الف وخمسمائة ريال تقريبا

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