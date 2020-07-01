زيدان: لن أستطيع حسم الجولة الأخيرة قبل لقاء خيتافي

وكالات (صدى):
قال المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان أن لاعبيه مستعدين لمواجهة خيتافي، غدا الخميس ضمن مبارايات الجولة الـ33 للدوري الأسباني، من أجل الإبتعاد بالصدارة عن برشلونة
بفارق 4 نقاط.
وأوضح زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”بأنه سعيد جدًا وفخور باللاعبين، لكن تنتظرنا 6 مباريات نهائية، وأولها سيكون غدًا، علينا تقديم أفضل مستوياتنا للفوز، نمرّ بفترة جيدة لكن ذلك لا يعني شيئًا“.
و أشار زيدان بأنه “ ليس بوسعه القيام بأي شيء، كل ما يقوم به هو التحضير للمباراة المقبلة والاستعداد بشكل جيد. وهذا ما يهم جميع الفرق.. نحن جاهزون لمباراة خيتافي“.