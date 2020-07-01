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زيدان: لن أستطيع حسم الجولة الأخيرة قبل لقاء خيتافي

Time منذ 23 دقيقة
Views 1379
زيدان: لن أستطيع حسم الجولة الأخيرة قبل لقاء خيتافي

وكالات (صدى):
قال المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان أن لاعبيه مستعدين لمواجهة خيتافي، غدا الخميس ضمن مبارايات الجولة الـ33 للدوري الأسباني، من أجل الإبتعاد بالصدارة عن برشلونة

بفارق 4 نقاط.

وأوضح زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”بأنه سعيد جدًا وفخور باللاعبين، لكن تنتظرنا 6 مباريات نهائية، وأولها سيكون غدًا، علينا تقديم أفضل مستوياتنا للفوز، نمرّ بفترة جيدة لكن ذلك لا يعني شيئًا“.

و أشار زيدان بأنه “ ليس بوسعه القيام بأي شيء، كل ما يقوم به هو التحضير للمباراة المقبلة والاستعداد بشكل جيد. وهذا ما يهم جميع الفرق.. نحن جاهزون لمباراة خيتافي“.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ,,
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه ,, .. هذا والله البهيم الاحمق ,,
Fh
سود الله وجهك اكثر من كذا ، انت ماتستحي شايفنا مانفهم ولا انت ماتفهم أصلأ.
مواطن
عشان يبو محمد الناس يتركون الخبال والجنون والبذخ وتصوير الأكل وغيرها من حماقات بعض شعبنا
واحد منصف
ما شاء الله هذه الطوابير عند اغلى الماركات ارخص ساعة رولكس خمسة الف ريال بغير الضريبة ومع الضريبة سبعة عشر الف وخمسمائة ريال تقريبا

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