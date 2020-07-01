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بالفيديو.. إختبارات الرخصة المهنية للمعلمين نوفمبر القادم

Time منذ ساعة
Views 1711
بالفيديو.. إختبارات الرخصة المهنية للمعلمين نوفمبر القادم

الرياض (صدى):
قال مدير إدارة القياس والاختبارات في هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبدالله السعدوي،أن موعد إنطلاقة إختبارات الرخصة المهنية نوفمير القادم، مشيرا إلى أن الرخصة تمثل وثيقة رسمية تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويكون حاملها مؤهل لمهنة التعليم وتجدد كل 5 سنوات.

وتابع السعدوي أن موعد إتاحة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين "بداية الاختبارات للدفعة الأولى من المتقدمين للرخصة ستكون في شهر 11 ميلادي المقبل، وبعدها تقريبا بـ 6 أشهر ستبدأ الفترة الثانية.

وأضاف: إن الرخصة تهدف الى رفع جودة أداء المعلمين من خلال تحقيق المعايير المهنية وتحفيزهم للتطوير وإيجاد بيئات تعليمية لتنمية الإبداع وتبادل الخبرات بينهم والترقي عبر مسارات مهنية حددتها اللائحة التعليمية الجديدة؛ تتيح لهم فرصة للترقي الوظيفي وزيادات مالية في الرواتب من خلال الانتقال من رتبة إلى أخرى.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه ياتوكتوك .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الله يرزقه كل خـــير .
عبده
والله انه احسن من دخانكم المخيس
متولي
اذا خلوه البلديه يكمل يصير خير

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