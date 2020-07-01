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"تصفية" تتابع إقامة 8 مزادات عن طريق محكمة التنفيذ في 7 مدن

Time منذ 10 دقائق
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"تصفية" تتابع إقامة 8 مزادات عن طريق محكمة التنفيذ في 7 مدن

الرياض (صدى):
أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) أنها تتابع إقامة (8) مزادات عن طريق محكمة التنفيذ تمثل حقوق المساهمين عن (8) مساهمات في (7) مدن متوزعة في المملكة.

وأوضحت "تصفية" أن العقارات المطروحة للبيع تمثل عقارات تعود ملكيتها لأصحاب مساهمات متعثرة وتتمثل في مساهمات النهابي، تنفِّذ على (40) عقارًا تعود ملكيتها لصاحب المساهمة (برياض الخبراء)، ومساهمة أرض الصناعية تنفِّذ على عقارين تعود ملكيتهما لصاحب المساهمة (بضرما)، ومساهمة مشروع الفرسان السكني تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالرياض)، ومساهمة شمال شرق جدة تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمشتري أرض المساهمة (بجدة)، ومساهمات حمزة بن علي الحمزة تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمدين لصاحب المساهمة (بجدة)، ومساهمة رمادا بلازا تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالمدينة المنورة)، ومساهمة شاطئ الرمال الذهبية تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالخبر)، ومساهمة حي المصطفى تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالأحساء).

وأوضحت تصفية أنها استعادت عبر قضاء التنفيذ - بعد إعداد الدراسات اللازمة لأوضاع المساهمات العقارية، وعقد الاجتماعات وإصدار السندات التنفيذية بشأنها - ما يقارب (200) مليون ريال، مؤكدة تطلعاتها المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق؛ استكمالا لإنجازاتها في استعادة ما يزيد عن (8,000,000,000) ثمانية مليارات ريال تمثل حقوق أكثر من (35,000) مساهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ,,
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه ,, .. هذا والله البهيم الاحمق ,,
Fh
سود الله وجهك اكثر من كذا ، انت ماتستحي شايفنا مانفهم ولا انت ماتفهم أصلأ.
مواطن
عشان يبو محمد الناس يتركون الخبال والجنون والبذخ وتصوير الأكل وغيرها من حماقات بعض شعبنا
واحد منصف
ما شاء الله هذه الطوابير عند اغلى الماركات ارخص ساعة رولكس خمسة الف ريال بغير الضريبة ومع الضريبة سبعة عشر الف وخمسمائة ريال تقريبا

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