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رجل يحاول هتك عرض فتاة قاصر تحت تهديد السلاح

Time منذ يوم
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رجل يحاول هتك عرض فتاة قاصر تحت تهديد السلاح

مليكة فؤاد (صدى):
شهدت المغرب محاولة رجل في عقده الرابع، بعدما حاول التحرش بقاصر ومحاولة هتك عرضها وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وفي التفاصيل، تقدمت عائلة ضحية قاصر تبلغ من العمر 12 سنة كانت ترعى ماشية في ملكية والدها، قبل أن تفاجأ بالمتهم يقف أمامها ويشهر في وجهها سلاحا أبيض، ويطلب منها الاقتراب منه لهتك عرضها، فاستنجدت بأبناء القرية الذين تجمهروا حوله وحاصروه.

وحاول المتهك إنكار التهم الموجهة إليه، وأمام مواجهته بتصريحات القاصر والشهود، تراجع عن تصريحاته السابقة، واعترف أنه كان ينوي هتك عرضها بعدما وجدها بمفردها بأرض خلاء رفقة الماشية.

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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