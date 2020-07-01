رجل يحاول هتك عرض فتاة قاصر تحت تهديد السلاح

مليكة فؤاد (صدى):
شهدت المغرب محاولة رجل في عقده الرابع، بعدما حاول التحرش بقاصر ومحاولة هتك عرضها وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وفي التفاصيل، تقدمت عائلة ضحية قاصر تبلغ من العمر 12 سنة كانت ترعى ماشية في ملكية والدها، قبل أن تفاجأ بالمتهم يقف أمامها ويشهر في وجهها سلاحا أبيض، ويطلب منها الاقتراب منه لهتك عرضها، فاستنجدت بأبناء القرية الذين تجمهروا حوله وحاصروه.
وحاول المتهك إنكار التهم الموجهة إليه، وأمام مواجهته بتصريحات القاصر والشهود، تراجع عن تصريحاته السابقة، واعترف أنه كان ينوي هتك عرضها بعدما وجدها بمفردها بأرض خلاء رفقة الماشية.