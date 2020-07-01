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اندلاع معركة عنيفة بين السوريين بسبب صورة لوحة لأسماء الأسد

Time منذ 56 دقيقة
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اندلاع معركة عنيفة بين السوريين بسبب صورة لوحة لأسماء الأسد

دمشق (صدى):
دارت معركة عنيفة من خلال تعليقات الفيسبوك على صورة لوحة لأسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، حديث الساعة بين السوريين، حيث ظهر فيها أيضا، اسم رجل الأعمال المعاقب دولياً على فساده وابن خال الأسد، رامي مخلوف.

وتفجرت الأحداث بعد نشر رسامة سورية تدعى “لانا أطماجة” على حسابها الفيسبوكي، وحسابها الآخر على “إنستغرام” صورة لوحة رسمت فيها، أسماء الأخرس، فتناقلتها صفحات لأنصار النظام وبعض إعلامييه الموالين، إندلعت حرب التعليقات العنيفة، وذكر بعض المعلقين، الرسامة، بصور “قيصر” الذي سبق وانشق عن نظام الأسد مصطحبا أكثر من خمسين ألف صورة لضحايا التعذيب في سجونه، وأن الأولى رسمهم هم.

وجاءت التعليقات من قبيل من “يرسم مجرمين وقتلة، يكون مثلهم” وقال آخر، للرسامة التي رسمت وجه زوجة الأسد: أنتِ رسمتِ إنسانة مسجلة على قائمة مجرمي العصر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ,,
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه ,, .. هذا والله البهيم الاحمق ,,
Fh
سود الله وجهك اكثر من كذا ، انت ماتستحي شايفنا مانفهم ولا انت ماتفهم أصلأ.
مواطن
عشان يبو محمد الناس يتركون الخبال والجنون والبذخ وتصوير الأكل وغيرها من حماقات بعض شعبنا
واحد منصف
ما شاء الله هذه الطوابير عند اغلى الماركات ارخص ساعة رولكس خمسة الف ريال بغير الضريبة ومع الضريبة سبعة عشر الف وخمسمائة ريال تقريبا

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