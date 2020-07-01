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قصة التغريدة التي حذفها ترامب عن زوجين أمريكيين

Time منذ 40 دقيقة
Views 1456
قصة التغريدة التي حذفها ترامب عن زوجين أمريكيين

واشنطن (صدى):
أكدت "سكاي نيوز عربية" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب شارك مؤخرًا على حسابه الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو لزوجين أمريكيين، إلا أنه بادر بعد ذلك بحذف التغريدة.

وكان المقطع يتعلق بالزوجين اللذين ظهرا، مؤخرًا وهما يوجهان السلاح أمام المتظاهرين الذين كان في طريقهم للتظاهر في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية.

وأكد الزوجان حينها أن بعض المتظاهرين اقتحموا الحدود الخاصة بمنزلهما، وأن بعضهم قاموا بتهديدهما لذلك قاما برفع السلاح لدفعهما للابتعاد عن منزلهما.

الجدير بالذكر أن التظاهرات التى شهدتها الولايات المتحدة كانت على خلفية مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ,,
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه ,, .. هذا والله البهيم الاحمق ,,
Fh
سود الله وجهك اكثر من كذا ، انت ماتستحي شايفنا مانفهم ولا انت ماتفهم أصلأ.
مواطن
عشان يبو محمد الناس يتركون الخبال والجنون والبذخ وتصوير الأكل وغيرها من حماقات بعض شعبنا
واحد منصف
ما شاء الله هذه الطوابير عند اغلى الماركات ارخص ساعة رولكس خمسة الف ريال بغير الضريبة ومع الضريبة سبعة عشر الف وخمسمائة ريال تقريبا

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