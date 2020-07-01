بالصور.. مصر تستقبل أول فوج سياحي بالمزمار البلدي والتنورة

القاهرة (صدى):
بالمزمار البلدي إستقبل مطار الغردقة المصري أول رحلة طيران خارجية، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري باستئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية.
واحتفلت محافظة البحر الأحمر جنوب شرق مصر بالفوج السياحي ، بالفلكلور المصري المعروف ، من خلال الإحتفال بالتنورة والمزمار البلدي فرحةً بوصول ، السائحين كما تم إستقبالهم بالورود والهدايا التذكارية.
وأقلت الرحلة نحو 167 سائحا قادمين من أوكرانيا، وذلك حسب جدول التشغيل لحركة الطيران الخارجي الصادرة من مطار الغردقة، فيما طبقت الإجراءات الإحترازية الخاصة لمواجهة كورونا على ركاب الطائرة.