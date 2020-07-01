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بالصور.. الصراصير تغزو أذان الصينيين بعد كورونا

Time منذ يوم
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بالصور.. الصراصير تغزو أذان الصينيين بعد كورونا

بكين (صدى):
شعر عدد من الصينيين بالألم والضجيج والحكة، ليكتشفوا الصدمة بعدما ذهبوا إلى مستشفى "شيانغ تشو" الشعبي في "تشوهاي" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوب الصين، الذي عالج 3 مرضى خلال 7 ساعات بعد غزو الصراصير لآذانهم.

واكتشف رجل صيني صرصورا حيّا في أذنه بعد سماعه صوت ضجيج وخدش مستمرا داخلها؛ ليشكو من سماع ضجيج وخدش مستمر أثناء نومه، قبل أن يعثر على الحشرة مخبأة داخل أذنه.

ومن جانبه، أوضح أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، يي تشانغلونغ، إن مريضه الأول، السيد هي، جاء إلى المستشفى وقال إنه "شعر بالحكة والألم في أذنه، مصحوبين بضجيج مستمر"؛ فيما علق المريض: "لقد زحف الصرصور داخل أذني أثناء النوم، وبقيت مستيقظا طول الليل بسبب الألم والحكة المستمرين" .

وقال: "عندما قمنا بفحص أذن هي، عثرنا على صرصور صغير كان يحاول الحفر في أذنه، وقد أصابت الحشرة طبلة أذنه"؛ مضيفًا: لو لم يتم إزالة الصرصور في الوقت المناسب، لكان من الممكن أن تصاب طبلة أذنه بجروح خطيرة" .

وأكد الطبيب أنه عالج بعد ذلك اثنين آخرين بأعراض متطابقة في اليوم ذاته، وكان من بينهما السيدة تشين، التي وصلت وهي تعاني حكة شديدة في أذنها؛ فيما تكشف صور المستشفى الصراصير التي تم سحبها من قنوات الأذن للمرضى.

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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