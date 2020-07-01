بالصور.. الصراصير تغزو أذان الصينيين بعد كورونا

بكين (صدى):
شعر عدد من الصينيين بالألم والضجيج والحكة، ليكتشفوا الصدمة بعدما ذهبوا إلى مستشفى "شيانغ تشو" الشعبي في "تشوهاي" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوب الصين، الذي عالج 3 مرضى خلال 7 ساعات بعد غزو الصراصير لآذانهم.
واكتشف رجل صيني صرصورا حيّا في أذنه بعد سماعه صوت ضجيج وخدش مستمرا داخلها؛ ليشكو من سماع ضجيج وخدش مستمر أثناء نومه، قبل أن يعثر على الحشرة مخبأة داخل أذنه.
ومن جانبه، أوضح أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، يي تشانغلونغ، إن مريضه الأول، السيد هي، جاء إلى المستشفى وقال إنه "شعر بالحكة والألم في أذنه، مصحوبين بضجيج مستمر"؛ فيما علق المريض: "لقد زحف الصرصور داخل أذني أثناء النوم، وبقيت مستيقظا طول الليل بسبب الألم والحكة المستمرين" .
وقال: "عندما قمنا بفحص أذن هي، عثرنا على صرصور صغير كان يحاول الحفر في أذنه، وقد أصابت الحشرة طبلة أذنه"؛ مضيفًا: لو لم يتم إزالة الصرصور في الوقت المناسب، لكان من الممكن أن تصاب طبلة أذنه بجروح خطيرة" .
وأكد الطبيب أنه عالج بعد ذلك اثنين آخرين بأعراض متطابقة في اليوم ذاته، وكان من بينهما السيدة تشين، التي وصلت وهي تعاني حكة شديدة في أذنها؛ فيما تكشف صور المستشفى الصراصير التي تم سحبها من قنوات الأذن للمرضى.