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معلومات خطيرة عن نجل الرئيس "السيسي" وعلاقاته بالأحداث السياسية بمصر

Time منذ 15 دقيقة
Views 1570
معلومات خطيرة عن نجل الرئيس "السيسي" وعلاقاته بالأحداث السياسية بمصر

القاهرة (صدى):
كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء معلومات خطيرة لأول مرة عن الضابط الشاب " محمود السيسي " نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وسمحت السلطات المصرية بنشر تلك المعلومات عن النجل الأكبر للرئيس المصري لإنهاء الجدل وما قيل حول ترقيته المزعومه وشغله منصب وكيل المخابرات .

وأكدت أن محمود السيسي خريج الدفعة 97 حربية عام 2003 وحاصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا والتحق بسلاح المشاه ميكانيكا إلا ان حظه نقله لتأمين الخط الملاحي لقناة السويس .

وأضافت ان "محمود السيسي " خدم في معسكرات عدة في سيناء وله علاقات كثيرة بأبناء سيناء وشيوخ القبائل في عهد الرئيس الأسبق "مبارك " وتقدم للعمل بالمخابرات لكن محاولته فشلت وبعد فترة قدم عام 2009 وانتقل من الجيش الثاني الميداني إلى جهاز المخابرات العامة بقيادة اللواء عمر سليمان حينها .

واشارت انه بعد سقوط مبارك ورحيل عمر سليمان كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات وكان "محمود السيس" عضو أحد أطقم مراقبة الجواسيس وبالفعل تم إسقاط جاسوس اجنبي خطير في ضربة قوية في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصر .

كما كان محمود السيسي من الضباط الذين قاموا بتأمين ميدان التحرير ايام ثورة يناير وكان يساعد الشباب وعلى علاقات واسعة بهم ولكن بهوية اخرى ، وشارك في اكثر من مهمة قبل وبعد ثورة 30 يونيو وكان احد الضباط المكلفين في حادث مذبحة رفح الأولى .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ,,
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه ,, .. هذا والله البهيم الاحمق ,,
Fh
سود الله وجهك اكثر من كذا ، انت ماتستحي شايفنا مانفهم ولا انت ماتفهم أصلأ.
مواطن
عشان يبو محمد الناس يتركون الخبال والجنون والبذخ وتصوير الأكل وغيرها من حماقات بعض شعبنا
واحد منصف
ما شاء الله هذه الطوابير عند اغلى الماركات ارخص ساعة رولكس خمسة الف ريال بغير الضريبة ومع الضريبة سبعة عشر الف وخمسمائة ريال تقريبا

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