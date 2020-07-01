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الجوازات: لتجديد الإقامة يلزم سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين

Time منذ 7 دقائق
Views 1187
الجوازات: لتجديد الإقامة يلزم سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات عن ضرورة سداد كامل الإستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام إجراء تجديد الإقامة، وكان ذلك ردا على تساؤل لأحد المواطنين.

وقال المواطن في سؤال وجهه لمديرية الجوازات بأنه تم تمديد إقامته وعائلته لثلاثة أشهر طبقًا للقرار الملكي بالتمديد 3 أشهر دون مقابل، وسوف تنتهي في 27 من ذي القعدة، عند دفع الرسوم للتجديد هل سيدفع سنة واحدة أو سنة وثلاثة أشهر؟، علمًا أن الأمر الملكي ينص على التمديد دون مقابل».

وَأوضحت الجوازات في ردها : «مرحبًا، يلزم سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام الإجراء».

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أحدث التعليقات

ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وأنا صغير كنت أخاف من الظلام والحين يوم كبرت صرت اخاف من النور 😂😂😂😂

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