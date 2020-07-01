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محمد صلاح يوضح موقفه من مغادرة ليفربول

Time منذ 17 دقيقة
Views 1335
محمد صلاح يوضح موقفه من مغادرة ليفربول

وكالات (صدى):
كشف النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، حقيقة رغبته في الرحيل عن الفريق، حيث أكد أنه يحب هذا النادي وجماهيره.

وصرح محمد صلاح: " أحب الاستمتاع بالأجواء هنا في ليفربول، وأتفرَّج على أجواء المشجعين حتى قبل المباراة، وأكون مستمتعًا. وهذا المكان أحبه وأتمنى البقاء فيه فترة طويلة" .

وتابع: "شكَّلنا فريقًا في 3 سنوات، وتأقلمنا معًا، وعلاقتنا رائعة، ومع استمرار ذلك يمكن أن نفوز ببطولات أخرى "؛ مضيفًا: " الحفاظ على هذا المستوى صعب، لكن ليس مستحيلًا. وما دمت تبحث عن شيء أفضل تقدمه، يمكن الحفاظ على هذا المستوى بشكل كبير " .

وعلق صلاح على فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي؛ حيث قال:" سعيد جدًّا، وهذا شعور لا يُوصَف.. الفوز بالدوري مع ليفربول بعد 30 عامًا.. وأرى فرحة الناس.. هذا شيء كبير ".

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ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وأنا صغير كنت أخاف من الظلام والحين يوم كبرت صرت اخاف من النور 😂😂😂😂

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