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شخص يحاول استدراج طفل والتحرش به عبر الألعاب الإلكترونية

Time منذ يوم
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شخص يحاول استدراج طفل والتحرش به عبر الألعاب الإلكترونية

أبوظبي (صدى):
تمكنت فرق البحث في شرطة دبي بالإمارات، من إنقاذ طفل من التحرش به واستدراجه من قبل شخص عشريني حاول التواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، بعدما تقدمت الأم ببلاغ عبر منصة E-CRIME.

وفي التفاصيل، صرح العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أن إحدى الأمهات قدمت بلاغًا بأن هناك شخصاً غريباً حاول التواصل مع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً، بعد أن تعرف عليه في إحدى الألعاب الإلكترونية.

وقالت الأم أنه طلب رقم هاتفه وبدأ التواصل معه، وسأله مجموعة من الأسئلة وطلب مقابلته محاولاً إغراءه ببعض الأشياء إلا أن الطفل أبلغ والدته التي ارتابت في الأمر وتواصلت مع الشرطة؛ ليتم القبض عليه خلال 4 أيام فقط، حيث تبين أنه قام باستدراج عدد آخر من الأطفال محاولاً التحرش بهم.

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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