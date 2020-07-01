شخص يحاول استدراج طفل والتحرش به عبر الألعاب الإلكترونية

أبوظبي (صدى):
تمكنت فرق البحث في شرطة دبي بالإمارات، من إنقاذ طفل من التحرش به واستدراجه من قبل شخص عشريني حاول التواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، بعدما تقدمت الأم ببلاغ عبر منصة E-CRIME.
وفي التفاصيل، صرح العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أن إحدى الأمهات قدمت بلاغًا بأن هناك شخصاً غريباً حاول التواصل مع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً، بعد أن تعرف عليه في إحدى الألعاب الإلكترونية.
وقالت الأم أنه طلب رقم هاتفه وبدأ التواصل معه، وسأله مجموعة من الأسئلة وطلب مقابلته محاولاً إغراءه ببعض الأشياء إلا أن الطفل أبلغ والدته التي ارتابت في الأمر وتواصلت مع الشرطة؛ ليتم القبض عليه خلال 4 أيام فقط، حيث تبين أنه قام باستدراج عدد آخر من الأطفال محاولاً التحرش بهم.