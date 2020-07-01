تعرف على مواصفات هاتف Galaxy M01s وتصميم Galaxy Z Flip 5G

وكالات (صدى):
تستعد شركة سامسونغ الكورية، لأطلاق هاتفها Galaxy M01s بسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت الأسابيع المقبلة، وسيعمل الهاتف بنظام Android 10 ويستخدم معالج MediaTek Helio P22 MT6762 .
ويأتي الهاتف أيضًا، بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت وشاشة عالية الدقة (1520 × 720 بكسل)، فضلًا عن تميزه بتقنية واي فاي b / g / n وبلوتوث وسيكون مزودًا ببطارية 4000 أمبير في الساعة، ويمكن أن تطلق الشركة Galaxy M01s في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث اجتاز الهاتف جميع عمليات الاعتماد تقريبًا، وحصل على الموافقات التنظيمية من قبل السلطات.
وتعمل الشركة على هاتفين ذكيين بأسعار معقولة، هما Galaxy A01 Core و Galaxy M01 Core،ومن المقرر تصدار الشركة الجيل الخامس من Galaxy Z Flip في وقت ما من الشهر المقبل، والذي سيأتي بنفس تصميم LTE، وسيكون لديه سعة تخزين أساسية 256 غيغابايت.