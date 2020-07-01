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"المرور" توضح آلية إحالة مخالفات الـ 20 ألف ريال للمحكمة المختصة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1807
"المرور" توضح آلية إحالة مخالفات الـ 20 ألف ريال للمحكمة المختصة

الرياض (صدى):
أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء انه في حال عدم سداد أصحاب المخالفات التي تبلغ 20 الف ريال او اكثر يتم إحالة امرهم للمحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات .

وقالت " المرور " ان الرسائل التي تصل بعض المخالفين تتضمن تنبيه بقيمة المخالفات التي وصلت لـ20 الف ريال ، وذلك وفقاً للمادة 75 من نظام المرور .

وأشارت ان " المرور " تمنح المخالفين فرصة لمدة 6 أشهر وفقاً للمادة نفسها لسداد المبلغ " 20 الف ريال فأكثر " فإذا لم يُسدد يتم إبلاغه بوجوب السداد خلال 30 يوم وفي حال عدم السداد بعدها يُحال امره للمحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات

.

جاء ذلك رداً على استفسار مواطن يتساءل حول المقصود من رسالة جاءته من "المرور" تنبه بقيمة مخالفته التي بلغت 20 الف ريال .

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أحدث التعليقات

ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وأنا صغير كنت أخاف من الظلام والحين يوم كبرت صرت اخاف من النور 😂😂😂😂

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