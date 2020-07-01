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الصندوق العقاري يدعم أكثر من 300 ألف قرض عقاري حتى منتصف 2020

Time منذ 11 دقيقة
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الصندوق العقاري يدعم أكثر من 300 ألف قرض عقاري حتى منتصف 2020

الرياض (صدى):
سجّلت عقود التمويل العقاري المدعومة من صندوق التنمية العقارية منذ بداية التحول لنظام القروض المدعومة حتى نهاية يونيو 2020، أكثر من 300 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك للاستفادة من الحلول المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن القروض السكنية التي تصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الفائدة بنسبة تصل إلى 100% مكّنت مستفيدي "سكني" من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وذلك في إطار سعي البرنامج لتمكين الأسر السعودية من التملك السكني وفق خيارات وحلول سكنية متنوعة تلبي تطلعاتهم وتتناسب مع قدراتهم ضمن إجراءات ميسّرة من خلال موقع وتطبيق سكني على الرابط هنا، الذي يستعرض الخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية.

من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن هذه الجهود تأتي في ظل التسهيلات التي يوفرها الصندوق بالتكامل مع الجهات المعنية الأخرى بهدف تسهيل تملك المواطنين للمساكن ويٌعد نتاجاً لعمل مستمر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منوهاً إلى استمرار الصندوق والتزامه بإيداع الدعم الشهري للمواطنين من مستفيدي "سكني".

وشهدت عقود التمويل السكني نمواً متصاعداً نظراً لاكتمال منظومة الإسكان والتمويل العقاري لتلبية الرغبات المختلفة لفئات المجتمع، للإسهام في زيادة تملّك الأسر السعودية للمساكن وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، والذي تشترك فيه 16 جهة حكومية بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية، بالتكامل مع القطاع الخاص من مطورين عقاريين للإسهام في ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، إذ وفر البرنامج حتى الآن 79 مشروعاً توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع تتكامل فيها المرافق والخدمات.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن نمو عقود التمويل العقاري للأفراد خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف ما حقق في 2018 بنحو 179 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 79 مليار ريال، فيما سجلت عقود التمويل السكني من بداية 2020 حتى نهاية مايو الماضي 104.778عقداً بقيمة تزيد عن 47 مليار ريال مقارنةً بنحو 58.809 عقد خلال الفترة نفسها من 2019.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف حصلت على أراضٍ سكنية، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة من مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.

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أحدث التعليقات

ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وأنا صغير كنت أخاف من الظلام والحين يوم كبرت صرت اخاف من النور 😂😂😂😂

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