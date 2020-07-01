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مصر للطيران تعلن عن الدول المتاح السفر إليها بعد عودة حركة الطيران

Time منذ 49 دقيقة
Views 1712
مصر للطيران تعلن عن الدول المتاح السفر إليها بعد عودة حركة الطيران

القاهرة (صدى):
كشف رئيس شركة مصر للطيران محمد رشدي زكريا أن الشركة مستعدة لعودة تشغيل رحلاتها الجوية إلى مختلف أنحاء العالم وفي إطار خطة تم وضعها تتماشى مع الظروف الراهنة التي يعيشها العالم.

وقال الطيار رشدي زكريا، بأن الدول المتاح السفر إليها ،دول الشرق الأوسط ودول الخليج ودول أوروبا والولايات المتحدة والصين، وسيتم تسيير رحلة جوية واحدة فقط بين مطارات القاهرة وجوانزو وبكين في الصين، نظرًا لأن الصين فتحت مجالها الجوي للرحلات الدولية بشروط، لحين استقرار الأوضاع الصحية هناك، وعن الدول الأفريقية التي ستسير إليها الرحلات الجوية السودان فقط.

وتابع بأنه سيتم تقديم وجبات غذائية مجففة ومشروبات مثلجة واستبعاد الوجبات الساخنة على متن الرحلات لمنع الاحتكاك بأطقم الضيافة والطائرة، كما سيتم تسليم حقيبة بها كمامات وجوانتي ومواد معقمة لكل راكب يرتاد طائرات الشركة الوطنية، فضلا عن تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للركاب، مع تعقيم الطائرات قبل الإقلاع وفور الهبوط .

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ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وأنا صغير كنت أخاف من الظلام والحين يوم كبرت صرت اخاف من النور 😂😂😂😂

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