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الاتحاد الآسيوي: خمسة ملفات مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027

Time منذ ساعة
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الاتحاد الآسيوي: خمسة ملفات مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، أن اتحادات المملكة العربية السعودية، والهند، وإيران، وقطر، وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، على أن يتم الإعلان عن هوية الدولة المستضيفة في عام 2021.

وأفاد الاتحاد القاري في بيان له "بعد دعوة جميع الاتحادات القارية باستضافة كأس آسيا 2027 ، في 30 يونيو، يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه تلقى إعرابًا عن الاهتمام من خمسة اتحادات أعضاء "، وهي "المملكة العربية السعودية، والهند، وإيران،و قطر، وأوزبكستان"، وسيعمل الاتحاد مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح "وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021".

وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر بداية أبريل الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد .

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخبًا للمرة الأولى.

وتستضيف المملكة العديد من الأحداث الرياضية في الآونة الأخيرة، في مسعى لزيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030" .

وعلى غرار جميع الأحداث الرياضية المحلية، القارية أو الدولية، تم تعليق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات 2023 ومونديال قطر 2022 بسبب "كوفيد-19".

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ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
ابو جواد
وحنا لاحول لنا ولاقوة
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وأنا صغير كنت أخاف من الظلام والحين يوم كبرت صرت اخاف من النور 😂😂😂😂

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