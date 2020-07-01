ولاية أمريكية تتخذ إجراء تاريخي في قضية "القتيل الأسود "

واشنطن (صدى):
في خطوة رسمية لمساندة قضية الرجل الأسود "جورج فلويد " بالولايات المتحدة .
أعلن حاكم ولاية مسيسبي الأمريكية الموافقة على مشروع قانون لتغيير علم الولاية الكونفدرالية لإرتباطه بالعنصرية احتجاجاً على قضية "جورج فلويد " التي اشعلت المظاهرات في البلاد.
وقال حاكم الولاية في كلمة له : أتفهم الحاجة لجعل علم عام 1894 جزءا من الماضي وإيجاد راية تعبر تعبيرا أفضل عن مسيسبي كلها”. وتابع”علينا أن نفهم أن من يريدون التغيير لا يحاولون محو التاريخ .
وتعد ولاية مسيسبي من الولايات الجنوبية المنشقة التي خاضت الحرب الأهلية الأمريكية في ستينيات القرن التاسع عشر ومن اكثر الولايات الغاضبة لمقتل "فلويد " .