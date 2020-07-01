بالفيديو.. "آبل" تطرح مميزات جديدة في هواتفها قريبا

وكالات (صدى):
كشفت شركة"آبل" عن المميزات الجديدة التي ستحصل عليها هواتفها، ومن أبرزها ميزة "النقر على الجزء الخلفي للهاتف" أو Back tap، والتي ستمكن المستخدم من التحكم بالعديد من ميزات هاتفه عبر النقر على هيكل الجهاز من الخلف، والتي تمكن المستخدم من تفعيل تطبيق معين في الجهاز أو الوصول إلى لائحة الاختصارات الخاصة بالتطبيقات أو تشغيل المساعد الصوتي على سبيل المثال.
ويستطيع المستخدم أن يستفيد من هذه الميزة بعد الحصول على iOS 14 يجب عليه التوجه إلى قائمة الإعدادات، والضغط على خيار "إمكانية الوصول" أو Accessibility، وبعدها خيار Touch، ومن ثم خيار Back Tap، لتظهر له خيارات Double Back أو Triple Back وقائمة بالخيارات التي يمكنه اعتماد أحدها بالنقر على خلفية هاتفه مرتين أو ثلاث مرات.
والميزة المثيرة الأخرى التي ستظهر مع iOS 14 هي واجهات خاصة تضم نوافذ للحوارات التي يجريها مستخدم الهاتف عبر تطبيقات المراسلة الموجودة في هاتفه، وفوق تلك النوافذ ستظهر شعارات تبين للمستخدم فيما إذا كان أحد الذين يتراسل معهم يكتب رسالة له حين فتح الواجهة.