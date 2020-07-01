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قصر الكاتب بالطائف أثر تاريخي عمره 126 عاما
منذ 6 دقائق
163
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أحدث التعليقات
عبدالله
سوق اللحوم...توقفوا عن أكل كل ما يتحرك.
مطر الاسود
مصلحة المسلمين وأهل الحرمين فوق كل اعتبار , شاء من شاء وابى من ابى وإذا كنت ايها الإمعة القذر ستزور جامع السلطان سليمان القانوني كونك لم تحصل على ترخيص بالزيارة لمكة فيمكنك ان تزور الفاتيكان أيضا فبالنسبة لامثالك ليس هناك فرق وانما اخذت الموضوع خدمة لاسيادك طراطير تركيا وطراطير قطر لمجرد الإساءة الى جهود المملكة في احتواء الوباء الذي انت جزء منه
العالمي
استغل التظخيم الاعلامي له
العالمي الحقيقي
اوافقك الرأي والاعب استغل التدخين الاعلامي له والله فيه لاعبين اطلق وامهر منه لاعب لا يملك خصلة الوفاء
ابوسلطان
باقي علينا تكة ونبدل السيارات باالحمير والاكل بالبرسيم ولااكن نقول شكواناعلى الله ثم على الملك وولي عهدة اطال الله بعمارهم على رضاه ان ينضرو في وضع المواطن ويالعنون ابو البطانة الفاسدة التي بتدمر الوطن
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