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إعدام أم أرضعت طفلتها مادة كاوية

Time منذ يوم
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إعدام أم أرضعت طفلتها مادة كاوية

القاهرة (صدى):
قررت محكمة مصرية إعدام ربة منزل بعد أن قتلت طفلتها بإرضاعها مادة كاوية بأحد المستوصفات الطبية.

وتعود أحداث الواقعة إلى اكتشاف طاقم التمريض والطبيب المناوب بمستوصف خاص بمدينة الرحمانية تدهور الحالة الصحية للطفلة ووجود آثار تآكل على شفتيها، فسارعوا بإبلاغ الطبيب المسؤول عن الحضانة، الذي وجه تهمة الإهمال لفريق التمريض، بعد أن كانت حالة الطفلة جيدة.

وطالب مدير الحضانة بمراجعة كاميرات المراقبة، ليتضح أن والدة الطفلة طلبت من التمريض أن ترضعها، وعقب الانفراد بها أخرجت من طيات ملابسها حقنة بها مادة كاوية (ماء نار)، وأرضعت الطفلة المادة الكاوية، وألقت الحقنة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، وبعد التحقق من الجريمة تم صدور الحكم بإعدام الأم.

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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