تصرف غريب من "زيدان " أجبر "حكيمي " على مغادرة ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشفت مصادر اعلامية اليوم الأربعاء سبب رحيل اللاعب المغربي اشرف حكيمي نهائياً عن ريال مدريد وانضمامه إلى انتر ميلان بعد انتهاء فترة اعارته في بروسيا دورتموند .
واكدت ان مدرب ريال مدريد "زين الدين زيدان " لم يتواصل مع حكيمي طوال عامين ولو برسالة واحدة ، ما جعله يشعر بعدم الترحيب به ويفكر في الموافقة على عرض انتر ميلان .
ومن المقرر ان يتعاقد اللاعب مع انتر ميلان رسمياً بصفقة قد تصل إلى 40 مليون يورو و5 ملايين يورو متغيرات في نهاية الموسم الجاري بإيطاليا على ان تكون مدة التعاقد 5 اعوام .
وقدم "حكيمي " آداء مذهل مع دورتموند واحرز 7 اهداف وقام بـ 10 تمريرات في 34 مباراه شارك فيها .