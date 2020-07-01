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صفقة تبادلية بين الشباب والهلال بشأن العابد والحمدان

Time منذ 39 دقيقة
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صفقة تبادلية بين الشباب والهلال بشأن العابد والحمدان

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير أن صفقة تبادلية تتم بين نادي الهلال ونظيره الشباب للحصول على خدمات اللاعب نواف العابد، مقابل إنتقال عبدالله الحمدان إلى صفوف الزعيم.

وأوضحت التقارير رفض الحمدان عرض تجديد عقده المقدم له من إدارة الشباب، في الوقت الذي يتردد أن الهلال يقف خلف ذلك الأمر لرغبته في ضمه.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال يعتزم استغلال لاعبه نواف العابد من خلال صفقة تبادلية مع الشباب، بحيث ينضم الحمدان إلى الهلال وينتقل العابد إلى الشباب مع دفع مبلغ مالي آخر لليوث، فيما نفت مصادر أخرى هذة الأنباء ، مشيرة إلى أنه لم تجرِ أي مفاوضات مع أي نادٍ حيال ذلك.

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أحدث التعليقات

عبدالله
سوق اللحوم...توقفوا عن أكل كل ما يتحرك.
مطر الاسود
مصلحة المسلمين وأهل الحرمين فوق كل اعتبار , شاء من شاء وابى من ابى وإذا كنت ايها الإمعة القذر ستزور جامع السلطان سليمان القانوني كونك لم تحصل على ترخيص بالزيارة لمكة فيمكنك ان تزور الفاتيكان أيضا فبالنسبة لامثالك ليس هناك فرق وانما اخذت الموضوع خدمة لاسيادك طراطير تركيا وطراطير قطر لمجرد الإساءة الى جهود المملكة في احتواء الوباء الذي انت جزء منه
العالمي
استغل التظخيم الاعلامي له
العالمي الحقيقي
اوافقك الرأي والاعب استغل التدخين الاعلامي له والله فيه لاعبين اطلق وامهر منه لاعب لا يملك خصلة الوفاء
ابوسلطان
باقي علينا تكة ونبدل السيارات باالحمير والاكل بالبرسيم ولااكن نقول شكواناعلى الله ثم على الملك وولي عهدة اطال الله بعمارهم على رضاه ان ينضرو في وضع المواطن ويالعنون ابو البطانة الفاسدة التي بتدمر الوطن

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