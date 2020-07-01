صفقة تبادلية بين الشباب والهلال بشأن العابد والحمدان

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير أن صفقة تبادلية تتم بين نادي الهلال ونظيره الشباب للحصول على خدمات اللاعب نواف العابد، مقابل إنتقال عبدالله الحمدان إلى صفوف الزعيم.
وأوضحت التقارير رفض الحمدان عرض تجديد عقده المقدم له من إدارة الشباب، في الوقت الذي يتردد أن الهلال يقف خلف ذلك الأمر لرغبته في ضمه.
وأشارت التقارير إلى أن الهلال يعتزم استغلال لاعبه نواف العابد من خلال صفقة تبادلية مع الشباب، بحيث ينضم الحمدان إلى الهلال وينتقل العابد إلى الشباب مع دفع مبلغ مالي آخر لليوث، فيما نفت مصادر أخرى هذة الأنباء ، مشيرة إلى أنه لم تجرِ أي مفاوضات مع أي نادٍ حيال ذلك.