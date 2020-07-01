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«موبايلي» تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1468
«موبايلي» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة " موبايلي " باب التقديم على وظائف شاغرة من خلال برنامج " تمهير " وذلك لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بالرياض .

وأبانت الشركة ضرورة توفر الشروط التالية :

1- ان يكون المتقدم من المواطنين .

2- ألا يكون على رأس العمل .

3- ألا يكون قد تم توظيفه خلال الستة اشهر الماضية .

4- إجادة اللغة الإنجليزية .

5- إجادة برامج مايكروسوفت اوفيس وخاصة ً إكسيل .

وحول موعد التقديم ، اكدت الشركة انه متاح من اليوم الأربعاء الموافق 1/ يوليو / 2020 وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

عبدالله
سوق اللحوم...توقفوا عن أكل كل ما يتحرك.
مطر الاسود
مصلحة المسلمين وأهل الحرمين فوق كل اعتبار , شاء من شاء وابى من ابى وإذا كنت ايها الإمعة القذر ستزور جامع السلطان سليمان القانوني كونك لم تحصل على ترخيص بالزيارة لمكة فيمكنك ان تزور الفاتيكان أيضا فبالنسبة لامثالك ليس هناك فرق وانما اخذت الموضوع خدمة لاسيادك طراطير تركيا وطراطير قطر لمجرد الإساءة الى جهود المملكة في احتواء الوباء الذي انت جزء منه
العالمي
استغل التظخيم الاعلامي له
العالمي الحقيقي
اوافقك الرأي والاعب استغل التدخين الاعلامي له والله فيه لاعبين اطلق وامهر منه لاعب لا يملك خصلة الوفاء
ابوسلطان
باقي علينا تكة ونبدل السيارات باالحمير والاكل بالبرسيم ولااكن نقول شكواناعلى الله ثم على الملك وولي عهدة اطال الله بعمارهم على رضاه ان ينضرو في وضع المواطن ويالعنون ابو البطانة الفاسدة التي بتدمر الوطن

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