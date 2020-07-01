«موبايلي» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة " موبايلي " باب التقديم على وظائف شاغرة من خلال برنامج " تمهير " وذلك لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بالرياض .
وأبانت الشركة ضرورة توفر الشروط التالية :
1- ان يكون المتقدم من المواطنين .
2- ألا يكون على رأس العمل .
3- ألا يكون قد تم توظيفه خلال الستة اشهر الماضية .
4- إجادة اللغة الإنجليزية .
5- إجادة برامج مايكروسوفت اوفيس وخاصة ً إكسيل .
وحول موعد التقديم ، اكدت الشركة انه متاح من اليوم الأربعاء الموافق 1/ يوليو / 2020 وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي من هنــــــــــا .