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فلكية جدة: ثالث خسوف "شبة ظل" الأحد المقبل

Time منذ 44 دقيقة
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فلكية جدة: ثالث خسوف "شبة ظل" الأحد المقبل

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة ان النصف الغربي من الكرة الارضية سيشهد يوم الأحد (14 ذو القعدة 1441) الموافق 5 يوليو 2020 خسوف شبة ظل للقمر هو الثالث من أربعة خسوفات من نفس النوع هذه السنة وسيستمر ساعتان و 45 دقيقة، وذلك بعد اسبوعين من كسوف الشمس الحلقي في 21 يونيو الماضي.

الخسوف سيكون ما بين الساعة 6:07 صباحاً و 8:52 صباحاً بتوقيت السعودية (3:07 صباحاً و 5:52 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وهو غير مرصود في شبة الجزيرة العربية وبلاد الشام ولكن ستشهد الدول العربية في القارة الافريقية بداية الخسوف بالتزامن مع شروق الشمس حسب التوقيت المحلي، وستكون افضل المناطق في اقصى غرب القارة الأفريقية.

ان كافة مراحل الخسوف سترصد في معظم أمريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وشرق المحيط الهادي وغرب المحيط الاطلسي.

يحدث خسوف شبة الظل عندما يعبر القمر خلال منطقة شبة ظل الارض الباهتة، وخلال هذا النوع من الخسوف ستقل إضاءة القمر بشكل طفيف ولكن كقرصه سيبقى مضاء بالكامل في فترة الخسوف، وهذا ينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020 لأنها من نفس النوع.

خلال هذا الخسوف سيكون القمر مر عليه يومين من وقوعه في نقطة الحضيض (أقرب نقطة من الأرض) وقبل سبعة أيام من وصوله إلى نقطة الأوج (ابعد نقطة من الارض)، لذلك عند ذروة الخسوف العظمى سيكون حجمة الظاهري اكبر بنسبة 0.5 % عن المتوسط.

سيصل الخسوف ذروته العظمى عند الساعة 07:30 صباحاً بتوقيت السعودية (4:30 صباحاً بتوقيت غرينتش)، في ذلك الوقت سيكون 35 % فقط من الجزء الشمالي من قرص القمر البدر واقعاً في الجزء الجنوبي من منطقة شبة ظل الأرض وهي نسبة اقل مقارنة من 57 % في خسوف الخامس من يونيو ( منتصف شوال ) ومن 90 % في خسوف العاشر من يناير (منتصف جمادى الاولى)، وفي المجمل سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل وقد لا يلاحظ اي تغير الا بعد مقارنة الصور الملتقطة قبل واثناء وبعد الخسوف.

جدير بالذكر بأن خسوف شبة الظل الرابع و الأخير هذه السنة سيحدث في أواخر شهر نوفمبر القادم.

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أحدث التعليقات

عبدالله
سوق اللحوم...توقفوا عن أكل كل ما يتحرك.
مطر الاسود
مصلحة المسلمين وأهل الحرمين فوق كل اعتبار , شاء من شاء وابى من ابى وإذا كنت ايها الإمعة القذر ستزور جامع السلطان سليمان القانوني كونك لم تحصل على ترخيص بالزيارة لمكة فيمكنك ان تزور الفاتيكان أيضا فبالنسبة لامثالك ليس هناك فرق وانما اخذت الموضوع خدمة لاسيادك طراطير تركيا وطراطير قطر لمجرد الإساءة الى جهود المملكة في احتواء الوباء الذي انت جزء منه
العالمي
استغل التظخيم الاعلامي له
العالمي الحقيقي
اوافقك الرأي والاعب استغل التدخين الاعلامي له والله فيه لاعبين اطلق وامهر منه لاعب لا يملك خصلة الوفاء
ابوسلطان
باقي علينا تكة ونبدل السيارات باالحمير والاكل بالبرسيم ولااكن نقول شكواناعلى الله ثم على الملك وولي عهدة اطال الله بعمارهم على رضاه ان ينضرو في وضع المواطن ويالعنون ابو البطانة الفاسدة التي بتدمر الوطن

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