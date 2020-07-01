9 مليارات ريال قيمة إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع

الرياض (صدى):
بلغ إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي في 27 يونيو، نموا 26.6%، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 20 يونيو، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
ووصل إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو الماضي، 9.19 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.26 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه؛ بينما يعود ارتفاع حجم الإنفاق بهذه الوتيرة خلال الأسبوع، إلى تسارع المستهلكين في شراء احتياجياتهم قبل البدء برفع ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الجديدة إلى 15% التي من المقرر البدء بها اليوم، 1 يوليو 2020.
ويعد إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، أعلى إنفاق في آخر خمسة أسابيع، كذلك يعد أعلى من متوسط الإنفاق الأسبوعي منذ بداية العام حتى مايو الماضي البالغ 3.8 مليار ريال، حيث تأثر المعدل بإنفاق أبريل، وهو أقل إنفاق عبر نقاط البيع في نحو عامين، وكذلك مايو.