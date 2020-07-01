مفاجأة حول خطيب «زين كرزون»: لا يملك اندية رياضية ولا هو رجل اعمال

عمان (صدى):
أثار خطيب المدونة الأردنية الشهيرة زين كرزون تساؤلات عديدة حول شخصيته ومهنته في ظل إخفاء " كرزون " اي معلومات عنه ورغبتها في إبعاده عن الأضواء .
وكشفت مصادر مقربة من الفنانة ان خطيبها " عبد الله كنعان " ليس رجل اعمال ولا يملك عدد من الأندية الرياضية كما هو مشاع ، وإنما يمارس الرياضة كهواية بجانب حياته المهنية التي لم يتم الكشف عنها .
والمثير للدهشة ان "كرزون " و" كنعان " لا يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الإجتماعي ربما في محاولة لعدم ظهور شخصية " كنعان " امام الجمهور .
وكشفت معلومات ان " كنعان " كان من المؤيدين لـ"كرزون " في قضيتها المثيرة للجدل عام 2016 والتي تتعلق بـ"الذم " في بعض التدوينات التي رآها البعض خارجة عن التقاليد المحافظة .
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