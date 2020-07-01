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مفاجأة حول خطيب «زين كرزون»: لا يملك اندية رياضية ولا هو رجل اعمال

Time منذ يوم
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مفاجأة حول خطيب «زين كرزون»: لا يملك اندية رياضية ولا هو رجل اعمال

عمان (صدى):
أثار خطيب المدونة الأردنية الشهيرة زين كرزون تساؤلات عديدة حول شخصيته ومهنته في ظل إخفاء " كرزون " اي معلومات عنه ورغبتها في إبعاده عن الأضواء .

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة ان خطيبها " عبد الله كنعان " ليس رجل اعمال ولا يملك عدد من الأندية الرياضية كما هو مشاع ، وإنما يمارس الرياضة كهواية بجانب حياته المهنية التي لم يتم الكشف عنها .

والمثير للدهشة ان "كرزون " و" كنعان " لا يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الإجتماعي ربما في محاولة لعدم ظهور شخصية " كنعان " امام الجمهور .

وكشفت معلومات ان " كنعان " كان من المؤيدين لـ"كرزون " في قضيتها المثيرة للجدل عام 2016 والتي تتعلق بـ"الذم " في بعض التدوينات التي رآها البعض خارجة عن التقاليد المحافظة .

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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