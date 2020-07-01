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تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية لمدة 3 أشهر

Time منذ ساعة
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تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية لمدة 3 أشهر

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية لمدة 3 أشهر ابتداءً من اليوم؛ بسبب عدم قدرة عدد من المستوردين على إكمال طلبات التصحيح.

وأوضحت الهيئة، أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات سيُعرّض المنشأة لعقوبات، لافتة إلى أن عقوبة التَهرّب من الرسوم والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل إلى 3 أمثال قيمة الشحنة.

وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى مصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها، وقد تُغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تزيد على سنة؛ بينما في حال رصد مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة.

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أحدث التعليقات

عبدالله
سوق اللحوم...توقفوا عن أكل كل ما يتحرك.
مطر الاسود
مصلحة المسلمين وأهل الحرمين فوق كل اعتبار , شاء من شاء وابى من ابى وإذا كنت ايها الإمعة القذر ستزور جامع السلطان سليمان القانوني كونك لم تحصل على ترخيص بالزيارة لمكة فيمكنك ان تزور الفاتيكان أيضا فبالنسبة لامثالك ليس هناك فرق وانما اخذت الموضوع خدمة لاسيادك طراطير تركيا وطراطير قطر لمجرد الإساءة الى جهود المملكة في احتواء الوباء الذي انت جزء منه
العالمي
استغل التظخيم الاعلامي له
العالمي الحقيقي
اوافقك الرأي والاعب استغل التدخين الاعلامي له والله فيه لاعبين اطلق وامهر منه لاعب لا يملك خصلة الوفاء
ابوسلطان
باقي علينا تكة ونبدل السيارات باالحمير والاكل بالبرسيم ولااكن نقول شكواناعلى الله ثم على الملك وولي عهدة اطال الله بعمارهم على رضاه ان ينضرو في وضع المواطن ويالعنون ابو البطانة الفاسدة التي بتدمر الوطن

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