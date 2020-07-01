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بالفيديو.. مشاعل الشحي تهاجم «تيك توك» وتطالب بإلغائه

Time منذ 23 دقيقة
Views 514
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بالفيديو.. مشاعل الشحي تهاجم «تيك توك» وتطالب بإلغائه

أبوظبي (صدى):
هاجمت الإعلامية الإماراتية تطبيق "تيك توك " مطالبة بإلغائه بعد انتشاره الملحوظ خلال الفترة الحالية.

وأكدت " الشحي " في فيديو لها ان التطبيق لا يهدف لشئ وانها بالفعل تمنعه عن اطفالها ولا ترغب كأم في استخدامهم له ، مؤكدة ان ابنائها لم يستخدموا الجوالات إلا مع الكورونا بسبب ملل الحجر المنزلي .

وتفاعلت الفنانة البحرينية "هيفاء حسين " مع"مشاعل " ، قائلة " وانا اضم صوتي لصوتك " ، مطالبة هي الأخرى بإلغائه .

ويستخدم التطبيق 800 مليون شخص شهرياً وسط انتقادات بإستخدام ملايين الأطفال القصر له دون حماية مؤكدة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. كلهم مقرودين ومحرودين ، الزوج والزوحه والزوجة الجديده ... حالتهم حالة قرود ..
عبدالعزيز البقمي
من تحب َمن قلب
ابو محمد 😎
مااشي ...
ابو محمد 😎
طيب طيب ... ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه ..

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