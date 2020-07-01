بالفيديو.. مشاعل الشحي تهاجم «تيك توك» وتطالب بإلغائه

أبوظبي (صدى):
هاجمت الإعلامية الإماراتية تطبيق "تيك توك " مطالبة بإلغائه بعد انتشاره الملحوظ خلال الفترة الحالية.
وأكدت " الشحي " في فيديو لها ان التطبيق لا يهدف لشئ وانها بالفعل تمنعه عن اطفالها ولا ترغب كأم في استخدامهم له ، مؤكدة ان ابنائها لم يستخدموا الجوالات إلا مع الكورونا بسبب ملل الحجر المنزلي .
وتفاعلت الفنانة البحرينية "هيفاء حسين " مع"مشاعل " ، قائلة " وانا اضم صوتي لصوتك " ، مطالبة هي الأخرى بإلغائه .
ويستخدم التطبيق 800 مليون شخص شهرياً وسط انتقادات بإستخدام ملايين الأطفال القصر له دون حماية مؤكدة .