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التصنيع الوطنية تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالرياض والجبيل

Time منذ 27 دقيقة
Views 1382
التصنيع الوطنية تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالرياض والجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة التصنيع الوطنية، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة بمسميات وظيفية" خصائي أمن تقنية المعلومات "الرياض"، أخصائي أول تطوير مستودع الأعمال "الرياض"، مستشار ثالث إستراتيجية المصب "الرياض"، أخصائي أول تطبيقات وبرامج "الجبيل"، محلل أول ذكاء التسويق "الرياض"، مستشار الذكاء التنافسي "الرياض".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. كلهم مقرودين ومحرودين ، الزوج والزوحه والزوجة الجديده ... حالتهم حالة قرود ..
عبدالعزيز البقمي
من تحب َمن قلب
ابو محمد 😎
مااشي ...
ابو محمد 😎
طيب طيب ... ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه ..

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