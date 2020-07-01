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جامعة الملك خالد تنتج 15 ألف قطعة وقاية صحية بالطابعات ثلاثية الأبعاد

Time منذ 47 دقيقة
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جامعة الملك خالد تنتج 15 ألف قطعة وقاية صحية بالطابعات ثلاثية الأبعاد

الرياض (صدى):
تواصل كلية الهندسة التابعة لجامعة الملك خالد، تطوير وتصنيع منتجات الوقاية الصحية وقطع غيار أجهزة التنفس الصناعي للوقاية من فيروس كورونا، ورفع كفاءة الأجهزة عن طريق إستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، بأعلى معايير من الجودة والإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

ويشارك طلاب وطالبات كلية الهندسة بالجامعة في التطوير من إطار مشروع "مبادرون" وبمتابعة رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، حيث أكد رئيس فريق العمل الدكتور أحمد علي بن دعجم، أنه تم العمل على تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتجويد المخرجات والمنتجات.

وقال رئيس الفريق أن طالبات الكلية شاركن في عدد من العمليات مثل مراقبة عمل الأجهزة وجودة المنتجات وتغليف وتجميع المنتجات وتسليمها لعدد من الجهات، وفقاً لقواعد السلامة بتحديد أعداد معينة والالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والقفازات. وتهدف المبادرة إلى تطوير وتصنيع 15 ألف قطعة من منتجات الوقاية الصحية وقطع غيار أجهزة التنفس الصناعي، وقد سلمت الكلية حتى الآن أكثر من 11 ألف قطعة لجهات مختلفة بالمنطقة وخارجها .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. كلهم مقرودين ومحرودين ، الزوج والزوحه والزوجة الجديده ... حالتهم حالة قرود ..
عبدالعزيز البقمي
من تحب َمن قلب
ابو محمد 😎
مااشي ...
ابو محمد 😎
طيب طيب ... ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه ..

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