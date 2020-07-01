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«ذئب هوليود» يفلت من العقاب بمبلغ خيالي

Time منذ يوم
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«ذئب هوليود» يفلت من العقاب بمبلغ خيالي

واشنطن (صدى):
في تطورات مثيرة في قضية المنتج السينمائي السابق المعروف بـ "ذئب هوليود " ، أكد مدعون أنهم توصلوا لتسوية قيمتها 19 مليون دولار لحل قضيتي اغتصاب بحق المتهم عن 9 نساء وجهن له اتهامات بالإعتداء الجنسي .

ورحب محامو النساء التسعة بالتسوية وقال احد المحامين : بعد كل التحرش والتهديدات والتمييز ستحصل هؤلاء الناجيات على شكل من أشكال العدالة .

وفي المقابل ، رفض محامو 6 نساء اخريات تلك التسوية ووصفوا الإتفاق بـ"الخيانة " التي لا تلزمه بالمسؤولية .

وكانت القضية التي عرفت إعلامياً بـ قضية " ذئب هوليود " قد تفجرت منذ عام 2017 مع اول اتهام للمنتج المسجون " هارفي واينستين"والذي يبلغ " 68 "عام وتم الحكم عليه بالسجن 23 عام وإدانته في اغتصاب بعض فنانات هوليود ومنهم " جيسكا مان " وميمي هالي واخريات ممن انضممن لحركة " مي تو" .

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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