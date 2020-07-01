«ذئب هوليود» يفلت من العقاب بمبلغ خيالي

واشنطن (صدى):
في تطورات مثيرة في قضية المنتج السينمائي السابق المعروف بـ "ذئب هوليود " ، أكد مدعون أنهم توصلوا لتسوية قيمتها 19 مليون دولار لحل قضيتي اغتصاب بحق المتهم عن 9 نساء وجهن له اتهامات بالإعتداء الجنسي .
ورحب محامو النساء التسعة بالتسوية وقال احد المحامين : بعد كل التحرش والتهديدات والتمييز ستحصل هؤلاء الناجيات على شكل من أشكال العدالة .
وفي المقابل ، رفض محامو 6 نساء اخريات تلك التسوية ووصفوا الإتفاق بـ"الخيانة " التي لا تلزمه بالمسؤولية .
وكانت القضية التي عرفت إعلامياً بـ قضية " ذئب هوليود " قد تفجرت منذ عام 2017 مع اول اتهام للمنتج المسجون " هارفي واينستين"والذي يبلغ " 68 "عام وتم الحكم عليه بالسجن 23 عام وإدانته في اغتصاب بعض فنانات هوليود ومنهم " جيسكا مان " وميمي هالي واخريات ممن انضممن لحركة " مي تو" .