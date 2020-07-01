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الفيروس ينهي حياة عريس ويجتاح 95 من حضور الزفاف

Time منذ يوم
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الفيروس ينهي حياة عريس ويجتاح 95 من حضور الزفاف

نيودلهي (صدى):
شهدت إحدى الولايات الهندية، وفاة عريس شاب عقب يومين فقط من زفافه، بعدما أصيب بالفيروس المستجد؛ فيما هناك 95 شخصا من بين الحضور قد ثبتت إصابتهم في حفل الزفاف.

وتم حرق جثته دون إجراء اختبار الفيروس له، وعلى الرغم من أنه كان يعاني من أعراض، بينما أجري اختبار الفيروس لأقارب الزوجين، وثبت أن نحو 15 شخصا من أقاربه الذين حضروا حفل الزفاف كانوا مصابين بالفيروس.

وتتبعت إدارة المنطقة الحاضرين، وإجراء الاختبارات لتظهر النتائج إصابة 80 حالة أخرى؛ ما يجعلها الحالة الأولى لانتشار الفيروس التاجي بشكل جماعي في ولاية "بيهار" ، ومع ذلك، لم تستطع إدارة ولاية باتنا موطن حفل الزفاف اختبار العريس المتوفى؛ إذ إن عائلته أحرقت جثته دون إبلاغ السلطات.

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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