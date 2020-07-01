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المرتزق جمال ريان يخرج عن طوره مستبدلا الحج بزيارة اسطنبول

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Time منذ 37 دقيقة
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المرتزق جمال ريان يخرج عن طوره مستبدلا الحج بزيارة اسطنبول

نايف السالم (صدى):
على ما يبدو أن مذيع قناة الفتنة القطرية " الجزيرة " جمال ريان، قد خرج عن طوره من جديد، إذ بدأ في الهذيان اليوم الأربعاء، معلنًا زيارته لاسطنبول في حال عدم تأدية فريضة الحج هذا العام.

وقال المرتزق جمال ريان في تغريدة أثارت السخرية: " إن لم اتلق موافقة على الحج هذا العام فسوف اقوم بزيارة مدينة اسطنبول وخاصة جامع السلطان سليمان القانوني الذي تم حذف اسمه من أحد شوارع مدينة الرياض مؤخرا " .

وتلقى ريان سخرية وانتقادات بعد تصريحاته المثيرة للضحك، في محاولة فاشلة لاتهام المملكة بالباطل بتسييس الحج، ودخوله في مقارنة " هذلية " بين جامع سليمان القانوني وبيت الله الحرام.

يذكر أن المملكة قررت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة فقط، بسبب جائحة كورونا، وهو القرار الذي لاقى ترحيبا من جميع الدول، لتماشيه مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة في الحفاظ على النفس البشرية.

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