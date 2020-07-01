قطر تواجه تهمة بتجنيد قراصنة لاستهداف منتقديها

ماجد القزيز (صدى):
اتهمت دعوى قضائية في أمريكا، اليوم الأربعاء، قطر بتجنيد قراصنة لاختراق معلومات رجل أعمال جمهوري بعد أن أثار تساؤلات حول دعمها للإرهاب.
وأقام الدعوى الممول الجمهوري إليوت برودي، متهمًا قطر بتجنيد مسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية لتنفيذ عملية تجسس إلكترونية قبل عامين، على بريده الإلكتروني الشخصي، بعد أن اتهمها بتمويل الإرهاب.
وذكرت الدعوى استخدام الدوحة قراصنة مقرهم في الولايات المتحدة، ينتمون إلى المجموعة الاستشارية لمستشاري المخاطر العالمية "GRA" لتنفيذ مخطط غير قانوني واختراقات وهجمات مماثلة على النتقدين لسياسة قطر.
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