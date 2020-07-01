نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

قطر تواجه تهمة بتجنيد قراصنة لاستهداف منتقديها

Time منذ 52 دقيقة
Views 1533
قطر تواجه تهمة بتجنيد قراصنة لاستهداف منتقديها

ماجد القزيز (صدى):
اتهمت دعوى قضائية في أمريكا، اليوم الأربعاء، قطر بتجنيد قراصنة لاختراق معلومات رجل أعمال جمهوري بعد أن أثار تساؤلات حول دعمها للإرهاب.

وأقام الدعوى الممول الجمهوري إليوت برودي، متهمًا قطر بتجنيد مسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية لتنفيذ عملية تجسس إلكترونية قبل عامين، على بريده الإلكتروني الشخصي، بعد أن اتهمها بتمويل الإرهاب.

وذكرت الدعوى استخدام الدوحة قراصنة مقرهم في الولايات المتحدة، ينتمون إلى المجموعة الاستشارية لمستشاري المخاطر العالمية "GRA" لتنفيذ مخطط غير قانوني واختراقات وهجمات مماثلة على النتقدين لسياسة قطر.

اقرأ أيضًا:

حمد بن جاسم.. بيته من زجاج ويقذف الناس بالحجارة

Time واتساب

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
عندما يغيب المساء
الله يشدد عزايمكم عليهم
عندما يغيب المساء
الله يقويكم عليهم

أخر الأخبار

الزكاة والدخل: " لا تدفع الضريبة إلا لمن لديه رقم ضريبي فقط منعًا للتلاعب "
الزكاة والدخل: " لا تدفع الضريبة إلا لمن لديه رقم ضريبي فقط منعًا للتلاعب "
Time منذ 7 دقائق Views 1192
المرتزق جمال ريان يخرج عن طوره مستبدلا الحج بزيارة اسطنبول
المرتزق جمال ريان يخرج عن طوره مستبدلا الحج بزيارة اسطنبول
Time منذ 37 دقيقة Views 1653
قطر تواجه تهمة بتجنيد قراصنة لاستهداف منتقديها
قطر تواجه تهمة بتجنيد قراصنة لاستهداف منتقديها
Time منذ 52 دقيقة Views 1533
بالصور..أمرابط ومختار علي يصلان الرياض
بالصور..أمرابط ومختار علي يصلان الرياض
Time منذ 58 دقيقة Views 1759
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1551
لصان ينهيان حياة أسرة كاملة بطريقة مروعة
لصان ينهيان حياة أسرة كاملة بطريقة مروعة
Time منذ ساعة Views 750
شرط إعفاء المركبات المستوردة من دول التعاون الخليجي من الرسوم
شرط إعفاء المركبات المستوردة من دول التعاون الخليجي من الرسوم
Time منذ ساعتين Views 2041
اعتقال تركي بسبب تعليقه على وضع ابنة أردوغان لمولودها الرابع
اعتقال تركي بسبب تعليقه على وضع ابنة أردوغان لمولودها الرابع
Time منذ ساعتين Views 2184
" كورونا " ينتشر بين موظفي قناة فضائية
" كورونا " ينتشر بين موظفي قناة فضائية
Time منذ ساعتين Views 2437
بالفيديو..لحظة نشوب مشاجرة باستخدام العصا والسواطير بالباحة
بالفيديو..لحظة نشوب مشاجرة باستخدام العصا والسواطير بالباحة
Time منذ ساعتين Views 4383