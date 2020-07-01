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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 8 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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عندما يغيب المساء
الله يسعد صباح الطيبين
عندما يغيب المساء
الله يسعد صباح الطيبين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
من بادي الوقت هذا طبع الايَّامِ عذبات الايَّام ماتمـدي لياليهـا حلو الَّليالي تواري مثل الأحـلامِ مخطور عنَّي عجاج الوقت يخفيها أسري مع الهاجس الَّلي مابعد نامِ وأصوِّر الماضي لنفسي وأسلَّيهـا😊🙂صباح مضطرب😊😹الله يعين ويسهل لعباده نسآل الله العفو والعافيه وحسن الخاتمه🤲🙏
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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