لصان ينهيان حياة أسرة كاملة بطريقة مروعة

دمشق (صدى):
شهدت سوريا جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة، إثر إضرام النيران في منزلهم من قبل شخصين.
وبالبحث والتحري من قبل عناصر الشرطة، تم إلقاء القبض على الجانيين واعترفا بقيامها بالدخول إلى منزل الضحايا بحجة أنهما سيتناولان القهوة مع صاحب المنزل كونهما كانا يعملان سابقا لديه في أعمال الصحية والترميم.
وأقرا بأنهما على معرفة بأن رب الأسرة من الأشخاص ميسوري الحال، وبعد دخولهما المنزل قاما بمغافلة صاحب المنزل وطعنه عدة طعنات بمختلف أنحاء جسده، ومن ثم قاما باغتصاب زوجته بعد أن قاما بتكبيلها.
ومن ثم قاما بطعن الزوجة أيضًا عدة طعنات بكافة أنحاء جسدها وبعدها قاما بقتل الأطفال الثلاثة وقاما بسرقة مبلغ مالي ثم حرق المنزل لإخفاء معالم الجريمة.