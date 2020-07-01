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إجراء عاجل من بكين تحسبًا لموجة كورونا الثانية

Time منذ 7 ساعات
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إجراء عاجل من بكين تحسبًا لموجة كورونا الثانية

بكين (صدى):
قررت العاصمة الصينية، بكين، مضاعفة من مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما، وذلك تحسبًا لموجة فيروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع.

وتسعى السلطات الصينية لوقف عودة تفشي الفيروس، وذلك من خلال إخضاع الآلاف لفحوصات الكشف عن المرض، بالتزامن مع إعلان تسجيل إصابات جديدة.

وتم وضع العاملين في قسم اللحوم بسوق شينفادي لبيع الأطعمة الذي ظهرت فيه الحالات الجديدة، في الحجر الصحي الطويل.

وأشارت السلطات إلى أن قرابة 34% من حالات الإصابة الجديدة هي لعاملين في قسم اللحوم بالسوق الشعبي، و20 % آخرون هم زوار للمنطقة.

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أحدث التعليقات

كان زمان
ليش ياوطني .. كندا لها موقف قذر جداً جداً .. من الفتاة السعودبة الهاربة ...
كان زمان
أثيوبيا مشاكلها كثيرة ... وقضية سد النهضة أكبر وأخطر دليل على ذلك ..
شيوووووووووووووووووووووووووون
وش رقم الاستحقاق هذا نبي نفهم دام انكم جبتوا سيرة الموضوع
عنتر فاضي جيبه
ارحبووووووو ...
كان زمان
كفو .. اضرب بيد من حديد على المتلاعبين ..

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