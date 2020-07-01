إجراء عاجل من بكين تحسبًا لموجة كورونا الثانية

بكين (صدى):
قررت العاصمة الصينية، بكين، مضاعفة من مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما، وذلك تحسبًا لموجة فيروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع.
وتسعى السلطات الصينية لوقف عودة تفشي الفيروس، وذلك من خلال إخضاع الآلاف لفحوصات الكشف عن المرض، بالتزامن مع إعلان تسجيل إصابات جديدة.
وتم وضع العاملين في قسم اللحوم بسوق شينفادي لبيع الأطعمة الذي ظهرت فيه الحالات الجديدة، في الحجر الصحي الطويل.
وأشارت السلطات إلى أن قرابة 34% من حالات الإصابة الجديدة هي لعاملين في قسم اللحوم بالسوق الشعبي، و20 % آخرون هم زوار للمنطقة.