فينغر يصف الدوري الإنجليزي بـ"الإعاقة"

وكالات (صدى):
وصف آرسين فينغر المدير الفني الأسبق لأرسنال الدوري الإنجليزي بأنه سيكون معاقا حينما تعود المسابقة للاستئناف مجددا.
وقال في تصريحات صحفية: "ما يجعل المسابقة مختلفة في إنجلترا هي طريقة تشجيع الجمهور في الملعب ".
وتابع:"هذه أفضل بلد في العالم يتفاعل فيها الجمهور مع ما يحدث في الملعب، لهذا أعتقد أن هذه المسابقة ستكون أكثر بطولة معاقة بسبب اللعب خلف الأبواب المغلقة".
وأضاف :"ستلاحظ أن كرة القدم بدون جمهور ليست حقيقية، أنت لديك عنصرين في كرة القدم هما اللاعبين والجمهور ومن يشاهد المباريات عبر التلفاز".
وسيعود الدوري يوم 17 من الشهر الجاري، ولكن بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا .